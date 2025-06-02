Юрист Иващенко напомнила о праве включать в договор аренды изменение цены

Собственники квартир все чаще обращаются к юристам из-за проблем с арендаторами. Одна из распространенных ситуаций — рост цен на рынке, в то время как жильцы отказываются платить больше. Подробнее рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко в беседе с Life.ru .

Если квартира сдавалась несколько лет без повышения стоимости, то в текущих условиях ее цена может оказаться вдвое ниже рыночной.

«Изменить цену можно с помощью дополнительного соглашения к договору. Кроме того, это можно сделать в случаях и в порядке, установленных договором или законом», — отметила эксперт.

Она также отметила, что при наличии в соглашении пункта об автоматическом изменении цены достаточно уведомить жильца о ее изменении. Как пояснила Иващенко, можно изначально включать в договор пункт об изменении стоимости, например раз в год.