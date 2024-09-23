Юрист Андрей Иванов в беседе с РИАМО призвал никогда не раскрывать персональные данные незнакомым людям. Для взлома мошенникам достаточно получить лишь код доступа к аккаунту, отметил эксперт.

По его словам, просьба назвать цифры из SMS — повод немедленно завершить любой телефонный разговор. С помощью такой информации злоумышленники способны завладеть учетной записью на портале госуслуг, напомнил специалист.

Имея доступ, добавил юрист, аферисты заходят на другие ресурсы и оформляют микрозаймы от лица потерпевшего.