Юрист Андрей Иванов в беседе с РИАМО призвал никогда не раскрывать персональные данные незнакомым людям. Для взлома мошенникам достаточно получить лишь код доступа к аккаунту, отметил эксперт.
По его словам, просьба назвать цифры из SMS — повод немедленно завершить любой телефонный разговор. С помощью такой информации злоумышленники способны завладеть учетной записью на портале госуслуг, напомнил специалист.
Имея доступ, добавил юрист, аферисты заходят на другие ресурсы и оформляют микрозаймы от лица потерпевшего.
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