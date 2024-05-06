Юрист Иванов посоветовал при потере документов на отдыхе обратиться к правоохранителям | 360°

Общество 06 мая 2024, 11:18 Юрист Иванов посоветовал при потере документов на отдыхе обратиться к правоохранителям

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В случае потери документов на отдыхе первым делом надо связаться с правоохранительными органами. Об этом рассказал юрисконсульт центра социальной адаптации имени Глинки Андрей Иванов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, если документы были потеряны в результате обмана мошенников, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. Приобрести билет домой можно будет по выданному временному удостоверению личности.

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Иванов посоветовал всегда носить с собой на отдыхе паспорт, СНИЛС и военный билет.