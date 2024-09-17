Юрист Исмаилов рассказал о порядке работы нового механизма продажи залогового жилья

С 1 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать недвижимость, которая была куплена в ипотеку. О том, как устроен новый механизм продажи залогового жилья, рассказал РИАМО кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов.

По словам эксперта, заемщику необходимо подать заявление в банк, который в течение 10 дней должен дать ответ о согласии или отказе. Если финансовая организация дает положительный ответ, то прописываются четкие даты продажи. Самостоятельная продажа невозможна, если банк уже подал иск об обращении взыскания, написала газета «Петербургский дневник».

Продажа будет исключена и в том случае, если имущество заложено под разные обязательства, пояснил Исмаилов.