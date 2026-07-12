Юрист Исмаилов рассказал, что запах еды из квартиры не считается нарушением закона

Кандидат юридических наук, доцент Исмаил Исмаилов рассказал, в каких случаях запах из квартиры может стать причиной правового спора. В интервью РИАМО специалист подчеркнул, что сам по себе запах приготовленной пищи не считается нарушением закона. Однако если источником запаха являются антисанитария или разлагающиеся органические отходы, ситуация меняется.

Исмаилов отметил, что многие жильцы многоквартирных домов не знают, как воздействовать на соседей, допускающих антисанитарию в своих квартирах. При этом большинство собственников знают, как защитить свои права при курении в подъезде или загрязнении мест общего пользования, написала Общественная служба новостей.

Юрист пояснил, что использование кухни по прямому назначению не запрещено законом. Однако права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого на благоприятную среду обитания.

Правовые основания для вмешательства возникают, когда запах становится устойчивым и зловонным, что свидетельствует о нарушении санитарных норм. К таким признакам относятся антисанитария, скопление мусора и разложение продуктов.

Если подобные ароматы существенно ухудшают качество жизни, у пострадавшей стороны появляются основания для защиты своих прав. Эта возможность закреплена в Федеральном законе № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статье 42 Конституции Российской Федерации.