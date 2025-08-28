Юрист Ибрагимова напомнила о введении новых правил премирования сотрудников с сентября

С 1 сентября 2025 года в статью 135 Трудового кодекса РФ будет внесена новая часть, устанавливающая обновленные правила начисления и выплаты премиальных вознаграждений. Об этом сообщила руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова в беседе с сайтом « Прайм ».

По словам эксперта, работодатели обязаны до указанной даты обновить внутреннюю документацию, регулирующую порядок премирования и депремирования сотрудников. Основаниями для начисления премий могут быть выполнение планов продаж, привлечение инвестиционных средств, заключение контрактов, соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие жалоб со стороны клиентов и другие факторы, уточнила специалист.

«Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя», — отметила юрист.

Процедура депремирования допустима только за период, в котором совершено дисциплинарное нарушение, при этом уменьшение месячной зарплаты сотрудника ограничено 20%, добавил «Взгляд».