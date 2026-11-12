Юрист Хрулев заявил, что публикация чужого фото без указания автора грозит ответственностью

Публикация чужого изображения в открытом профиле соцсети требует разрешения правообладателя или иного законного основания. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, сохранить картинку на устройстве или распечатать для личных некоммерческих нужд и семейного круга можно, если произведение правомерно обнародовано на законном источнике. Копирование с пиратских сайтов под это разрешение не подпадает.

Без согласия автора допускается цитирование фото в научных, критических, информационных или учебных целях. Также свободно используются произведения, перешедшие в общественное достояние, при сохранении имени автора. Публикация картинки в открытом профиле обычно требует лицензии или разрешения правообладателя. При незаконном использовании правообладатель может потребовать удаления изображения или компенсации.

С 4 января 2026 года твердая компенсация составит от 10 тыс. до 10 млн рублей. Возможен расчет в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров. При нарушении прав в целях извлечения дохода грозит административная ответственность, а при стоимости экземпляров свыше 500 тыс. рублей — уголовная.