Юрист Хрулев рассказал о возможности вернуть деньги за неудачную программу похудения

Юрист-медиатор Дмитрий Хрулев рассказал «Газете.ru» , в каких случаях можно вернуть средства за программу похудения, которая не принесла ожидаемого результата.

По его словам, сам по себе факт того, что вес не ушел, не является основанием для возврата денег, поскольку гарантировать результат похудения невозможно. Однако если в рекламе или оферте был обещан конкретный минус в весе, то недостижение этого результата может считаться доказательством ненадлежащей услуги.

Хрулев отметил, что от информационно-консультационной услуги, которую оказывают нутрициологи, коучи или онлайн-школы, можно отказаться в любой момент и оплатить лишь фактические понесенные расходы исполнителя.