Юрист Хрулев рассказал, что вернуть деньги за туристическую путевку можно с помощью медиатора

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев, рассказал NEWS.ru , что медиатор может помочь решить вопрос о возврате денежных средств за тур без конфликтов.

По словам эксперта, к посреднику можно обратиться, если заявленная программа не соответствует реальности. Например, когда тур на Алтай продается как спокойная семейная программа, но по факту маршрут меняют уже по ходу поездки. В таких случаях медиация помогает перевести разговор из перепалки с менеджером в предметное обсуждение.

Юрист пояснил, что в рамках спора для возврата средств турист предоставляет договор, чек, ваучер, переписку, фотографии номера, чеки за такси или доплату за другой отель. Туристическая компания, в свою очередь, объясняет, какие расходы уже понесла и какую сумму компенсации считает разумной.

«Медиатор не решает спор за стороны, но удерживает разговор в рамках конкретных требований и помогает довести его до письменного соглашения», — отметил Хрулев.

Он подчеркнул, что через медиацию такой спор удобнее разбирать по частям.