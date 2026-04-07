Юрист Хрулев отметил, что закон о защите прав потребителей не применяется при покупке авто у частного лица

При покупке автомобиля с пробегом важно помнить, что риски могут различаться в зависимости от продавца. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев в интервью Life.ru .

По его словам, юридические последствия сделки напрямую зависят от того, покупаете вы авто у салона или у частного лица. Если машину продает автосалон или индивидуальный предприниматель, действует закон о защите прав потребителей. Продавец обязан раскрыть всю информацию о транспортном средстве. Однако на практике проблемы возникают из-за скрытых дефектов, залогов, искаженного пробега и других факторов.

Юрист уточнил, что к типичным нарушениям относятся занижение цены в рекламе, требование предоплаты до оформления сделки и навязывание страховок и сервисных пакетов. Перед покупкой он советует проверять автомобиль через базы ГИБДД и реестр залогов.

Важно помнить, что автомобиль считается технически сложным товаром. В течение 15 дней после передачи можно требовать возврата денег или замены. Позже — только при существенных дефектах или срыве сроков ремонта.

Если продавец — частное лицо, закон о защите прав потребителей не применяется. В этом случае покупателю придется самому доказывать, что недостатки возникли до сделки. Возможны требования о снижении цены, ремонте или расторжении договора — но только при наличии доказательств.

При спорах Хрулев рекомендует уходить от эмоций к документам: направлять письменную претензию, фиксировать переписку, проводить диагностику и предлагать совместную проверку. Это может привести к соглашению без суда. Если договориться не удалось, спор переходит в суд.