Юрист Хрулев объяснил, как получить выплату за потерянную посылку

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, как добиться компенсации за утраченную посылку с дорогим содержимым. Для этого нужно подать претензию перевозчику, объявить ценность отправления и собрать подтверждающие документы, сообщает RT .

Первым шагом при утрате отправления должна стать письменная претензия перевозчику, рассказал Хрулев. Для «Почты России» этот порядок закреплен в законе «О почтовой связи»: претензию можно подать в течение шести месяцев со дня отправки, в том числе через сайт или приложение, приложив скан квитанции. Ответ по внутрироссийским отправлениям оператор должен дать за 30 дней.

Размер компенсации зависит от оформления посылки. Если отправитель объявил ценность, ему вернут всю эту сумму и тариф за пересылку. Если ценность не указывали, выплата составит двукратный тариф. Хрулев отметил, что при отправке дорогой техники объявленная ценность фактически работает как страховка.

Для коммерческих служб действуют условия договора и закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Экспедитор возмещает объявленную ценность или реальную стоимость груза, если ее подтверждают документы. При этом, по закону «О защите прав потребителей», требование о возмещении убытков должны удовлетворить за 10 дней, а за просрочку начисляется неустойка 3% от цены услуги за каждый день.

Эксперт добавил, что лучшим доказательством содержимого станет опись вложения по форме 107. Для техники он посоветовал сохранить чек или выписку по карте, коробку с серийным номером, видео упаковки и переписку с получателем.