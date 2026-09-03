Юрист Хрулев объяснил, как оформить день для диспансеризации

Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для диспансеризации, но дату необходимо заранее согласовать и оформить заявление, сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, передает Life.ru .

Юрист посоветовал передавать заявление через канцелярию и получать отметку о его принятии на копии. Также можно воспользоваться официальной системой кадрового обмена. Перед уходом стоит получить заявление с визой руководителя или копию приказа.

«Самовольная неявка даже ради обследования создает риск дисциплинарного взыскания», — отметил Хрулев.

Большинство работников могут взять оплачиваемый день для диспансеризации раз в три года. Сотрудникам старше 40 лет он положен ежегодно, пенсионерам и предпенсионерам — два дня в год. С 1 сентября 2026 года такое право ежегодно получают и работники, отработавшие более 120 сверхурочных часов за год.

После обследования сотрудник должен подтвердить посещение медорганизации, если это предусмотрено внутренними правилами компании. При соблюдении условий работодатель обязан сохранить средний заработок. Отказ можно обжаловать в трудовой инспекции, прокуратуре или суде.