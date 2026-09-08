Юрист Хрулев назвал основания для оспаривания брачного договора

Брачный договор можно оспорить, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, был подписан под давлением или содержит запрещенные условия. Об этом рассказал вице-президент ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT .

Статья 44 Семейного кодекса позволяет признать брачный договор недействительным, если он фактически оставляет одного из супругов без имущества, приобретенного в браке, пояснил Хрулев. Основанием также могут стать угрозы, обман, существенное заблуждение или состояние, при котором человек не понимал значения своих действий.

По словам специалиста, закон запрещает включать в договор условия, которые ограничивают право супруга обратиться в суд. Нельзя и заранее определить, с кем после развода будут жить дети.

В большинстве случаев срок для оспаривания составляет один год по статье 181 Гражданского кодекса. Он может отсчитываться не со дня подписания, а с момента, когда человек столкнулся с последствиями договора — например, при разводе или разделе имущества.

Перед обращением в суд необходимо определить основание для иска, проверить срок и собрать подтверждения. В имущественных спорах могут потребоваться сведения Единого государственного реестра недвижимости, данные о счетах, долгах и стоимости имущества. При обмане или угрозах пригодятся переписка, записи разговоров, заявления в полицию, медицинские документы и показания свидетелей.

Если супруги пришли к соглашению, они могут изменить или расторгнуть договор у нотариуса. Суд потребуется, если договориться не удалось.