Юрист Хрулев напомнил, что жильцы могут потребовать перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги

Юрист Дмитрий Хрулев рассказал в беседе с РИА Новости , как жильцам добиться перерасчета, если услуга не была оказана или оказана с нарушениями.

По словам Хрулева, начинать стоит с проверки основания начисления. Если услуга должна была быть оказана, но фактически отсутствовала или была оказана с нарушениями, гражданин вправе требовать перерасчет, добавило Ura.ru.

Специалист отметил, что это можно сделать без суда, если есть доказательства неоказания услуг.