Юрист Хрулев напомнил, что жильцы могут потребовать перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги
Юрист Дмитрий Хрулев рассказал в беседе с РИА Новости, как жильцам добиться перерасчета, если услуга не была оказана или оказана с нарушениями.
По словам Хрулева, начинать стоит с проверки основания начисления. Если услуга должна была быть оказана, но фактически отсутствовала или была оказана с нарушениями, гражданин вправе требовать перерасчет, добавило Ura.ru.
Специалист отметил, что это можно сделать без суда, если есть доказательства неоказания услуг.