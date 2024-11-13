Юрист Храпунова рассказала, что неиспользуемые кредитные карты влияют на историю займов

Навязанная банком кредитная карта может негативно отражаться на финансах, даже если вы ею не пользуйтесь. Об этом рассказала заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, одобренный лимит числится в Бюро кредитных историй и считается долгом, даже если деньги не потрачены. Кроме того, банк может списывать комиссию за обслуживание кредитки. Обычно эту информацию не рассказывают клиенту подробно, в результате пользователь сталкивается с неприятным сюрпризом.
Если в кредитной карте нет острой необходимости, от нее лучше всего избавиться. При этом стоит удостовериться в закрытии кредитного лимита и счета по учету, посоветовала специалист.
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