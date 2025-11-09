Юрист Хмелевской рассказал, какие жилищно-коммунальные услуги можно не оплачивать

Юрист Денис Хмелевской в беседе с «Абзацем» сообщил, что в платежных документах нельзя указывать позиции, которые не предусмотрены 154-й статьей Жилищного кодекса РФ.

Эксперт пояснил, что к необязательным услугам относятся: страхование жилья, платежи за охрану, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, монтаж охранных систем, установка дополнительных камер, зарплата уборщиков, приобретение моющих средств и покупка уборочного инвентаря. Также могут быть дублирующие услуги, такие как оплата уборки и мытья окон, написал «ФедералПресс».

К обязательным платежам относятся: плата за найм (если квартира социальная), обслуживание и управление многоквартирным домом, обеспечение холодной и горячей водой, водоотведение, а также взносы на капитальный ремонт.

Если жильцы сталкиваются с нарушениями, они могут подать жалобу в жилищную инспекцию.