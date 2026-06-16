Юрист Хмелевской призвал регистрировать договор долевого участия перед внесением платы за дом

Юрист Денис Хмелевской в интервью ИА НСН дал рекомендации, как избежать ситуации, когда собственник остается с недостроенным домом.

Он подчеркнул, что перед внесением оплаты необходимо сначала зарегистрировать договор долевого участия.

«Все истории последних лет заключаются в том, что люди, желая участвовать в долевом строительстве, идут на подписание абсолютно сумасшедших сделок, которые не являются долевым строительством», — отметил эксперт.

По его словам, любые альтернативные варианты, такие как договоры купли-продажи или займа, не обеспечивают никаких гарантий. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо сначала зарегистрировать договор долевого участия, а затем производить оплату.