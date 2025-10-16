Юрист Хмелевской отметил, что законом не предусмотрено ношение воды для уборки мочи за животным

Юрист Денис Хмелевской рассказал «Москве 24» , что законом не предусмотрено обязательное ношение воды для уборки мочи за животными.

Эксперт прокомментировал первый в России случай назначения штрафа за неубранную мочу питомца. По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел с московской собачницей Надеждой. Инспекторы проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что хозяйка не протерла траву после испражнения питомца. В результате москвичке был выписан штраф в 1,5 тысячи рублей.

По словам Хмелевского, согласно статье 13 Федерального закона («Требования к содержанию домашних животных»), хозяин домашнего питомца обязан убирать за ним продукты жизнедеятельности в общественных местах. Нарушение влечет за собой штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей по статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»).

Также юрист отметил, что владельцы животных могут подать в суд в случае агрессивного отношения к питомцам со стороны соседей, включая разбрасывание яда. Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ).