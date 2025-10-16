Юрист Хмелевской отметил, что законом не предусмотрено ношение воды для уборки мочи за животным
Юрист Денис Хмелевской рассказал «Москве 24», что законом не предусмотрено обязательное ношение воды для уборки мочи за животными.
Эксперт прокомментировал первый в России случай назначения штрафа за неубранную мочу питомца. По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел с московской собачницей Надеждой. Инспекторы проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что хозяйка не протерла траву после испражнения питомца. В результате москвичке был выписан штраф в 1,5 тысячи рублей.
По словам Хмелевского, согласно статье 13 Федерального закона («Требования к содержанию домашних животных»), хозяин домашнего питомца обязан убирать за ним продукты жизнедеятельности в общественных местах. Нарушение влечет за собой штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей по статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»).
Также юрист отметил, что владельцы животных могут подать в суд в случае агрессивного отношения к питомцам со стороны соседей, включая разбрасывание яда. Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ).