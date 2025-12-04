Юрист Хмелевской напомнил о штрафах для собственников за незаконное проникновение в сданное жилье

Незаконное проникновение собственника в арендованную квартиру может привести к уголовной ответственности и штрафу. Об этом рассказал юрист Денис Хмелевской в беседе с «Москвой 24» .

В Telegram-каналах сообщили о новой мошеннической схеме: собственник сдает квартиру, получает деньги, а через несколько дней самовольно возвращается. По словам эксперта, ситуация не так страшна, как ее преподносят, сообщило радио «КП».

«Надежную защиту дает сам факт заключения письменного договора найма — это железобетонная гарантия прав арендатора», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что с момента заключения договора аренды квартира становится жилищем нанимателя, и доступ в нее без его согласия запрещен, даже если собственник зарегистрирован по этому адресу.