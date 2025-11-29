Юрист Хмелевской допустил, что период «охлаждения» сыграет на руку противникам России

Юрист Денис Хмелевской в интервью « Ридусу » прокомментировал обсуждаемый в Госдуме семидневный период «охлаждения» для сделок с недвижимостью.

По мнению эксперта, реализация инициативы может привести к разделению россиян на условных продавцов и покупателей, подобно «белым» и «красным» в начале XX века.

«Это сыграет на руку противникам нашей страны», — подчеркнул специалист.

Как пояснил юрист, России необходимо создать систему компенсаций для пострадавших от действий мошенников на рынке недвижимости. Продавцам следует возвращать квартиры, а покупателям — потраченные средства.