Юрист Хасянов напомнил, что запуск процедуры банкротства возможен только при долге не менее 500 тысяч рублей

Банкротство физических лиц регулируется законом и строгими правилами. Не все желающие получают желаемое судебное решение. Об этом рассказал эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов в беседе с «Газетой.Ru» .

Самой распространенной ошибкой заявители допускают предоставление неполной или недостоверной информации о своем имуществе, доходах или обязательствах. Попытки скрыть сведения или не приложить документы вызывают дополнительные вопросы у суда. Суд может запрашивать информацию у государственных органов, банков и работодателей, поэтому утаивать что-либо бессмысленно. Даже небольшие несоответствия могут привести к отказу в возбуждении дела о банкротстве.

Также ошибки связаны с необоснованным обращением в суд. Закон допускает запуск процедуры банкротства только при задолженности не менее 500 тысяч рублей и просрочке более 90 дней.

«Строгое соблюдение минимальных требований — необходимое основание для признания несостоятельности; в противном случае поданное заявление будет возвращено без дальнейшего рассмотрения», — добавил юрист.

Кроме того, важно правильно соблюдать все формальности: информировать кредиторов, публиковать сведения о процедуре в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и своевременно направлять документы в суд и всем участникам процесса. Ошибки на этом этапе приводят к процессуальным отказам.