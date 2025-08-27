Юрист Хаминский заявил, что выделение в магазинах полок для российских товаров поддержит здоровую конкуренцию

Минпромторг предложил с 1 марта 2026 года закрепить в торговых залах полки для российских непродовольственных товаров. Такая мера поможет создать равные условия для отечественных и иностранных производителей, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в беседе с RT .

По словам специалиста, зарубежные компании зачастую имеют внушительные финансовыми ресурсами для стимулирования продавцов, побуждая их размещать свой товар на самых выгодных позициях.

Кроме того, дополнительные выплаты мерчендайзинговым компаниям обеспечивают приоритетную выкладку импортной продукции. Эти факторы создают неравные условия для российских производителей.

«Ключевая задача — создать равные конкурентные условия для всех участников рынка», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что из нового регулирования следует исключить фирменные магазины иностранных брендов и универмаги, где площади уже распределены между такими брендами. Это позволит сохранить баланс между поддержкой отечественного производителя и защитой сложившихся рыночных моделей, заключил Хаминский.