Юрист Хаминский: в законодательстве впервые появятся определения эзотерических услуг

В Государственной думе обсудят законопроект о запрете рекламы оккультных услуг и практик. Руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский поделился деталями с «Российской газетой» .

По словам эксперта, инициатива защитит россиян от мошеннических схем и дезинформации. В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта — оградить граждан от негативного влияния людей, предлагающих эзотерические услуги. Такая деятельность не признана ни наукой, ни медициной, ни образованием, написал сайт MK.Ru.

Хаминский отметил, что в законодательстве впервые появятся определения эзотерических услуг и их исполнителей. Реклама таких услуг будет запрещена наряду с другими объектами. При этом сам вид деятельности под запрет не попадет.

Законопроект призван оградить людей от лишних трат на псевдоспециалистов и защитить их права, подчеркнул юрист.