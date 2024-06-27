Юрист Хаминский: в РФ нет механизма, который наказывал бы владельцев опасных хищников

Некоторые россияне продолжают заводить дома львов и тигров, несмотря на запреты правительства. Это происходит из-за отсутствия регулирующего механизма на законодательном уровне, сообщил юрист Александр Хаминский Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, необходима именно связка «запрет — нарушение — выявление — наказание». Из-за ее отсутствия у владельцев хищников создается чувство безответственности и безнаказанности.

Чтобы россияне прекратили заводить дома таких животных, закон должен предусматривать специальные составы за преступления, связанные с содержанием хищников, отметил Хаминский.

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