Юрист Хаминский уточнил детали нового ГОСТа на площадки для выгула собак

С 1 апреля 2026 года в Российской Федерации вступает в силу новый ГОСТ Р, регламентирующий правила обустройства территорий общего пользования для владельцев собак. Как отметил в беседе с RT Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, новый ГОСТ предусматривает обязательное разделение мест для игр и тренировок.

«Минимальная площадь игровой площадки должна быть не менее 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1,5 тысячи квадратных метров», — подчеркнул юрист.

Площадки должны быть огорожены забором высотой не менее двух метров и оборудованы контейнерами для сбора экскрементов, дозаторами с пакетами и освещением. При строительстве площадок допускается использование только травмобезопасных материалов, таких как песчано-гравийная смесь, прорезиненные или комбинированные покрытия.

Несмотря на то что стандарт не является обязательным для застройщиков, он призван сформировать единый подход к созданию безопасной городской среды. Общие правила выгула собак, регулируемые региональными нормативными актами, остались без изменений.