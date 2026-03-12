Юрист Хаминский указал на сложность оспаривания дарственной на квартиру от бабушки сиделке

Ситуация, когда пожилая женщина оформляет дарственную на недвижимость в пользу помощницы незадолго до кончины, вызывает у родственников вопрос: можно ли отменить такую сделку? Юрист Александр Хаминский указал на сложность соответствующего процесса, сообщил Life.ru .

По его словам, чтобы суд встал на сторону родственников, истцам нужно доказать одно из обстоятельств: отсутствие дееспособности у бабушки в момент подписания договора; совершение сделки под влиянием обмана, насилия или угрозы; наличие у родственницы психического расстройства, которое мешало понимать значение своих действий.

Статья 177 ГК РФ позволяет признать сделку недействительной, если лицо в момент подписания дарственной было невменяемо вследствие болезни или приема наркотических и психотропных средств, но не было признано недееспособным.