Юрист Хаминский указал на контроль со стороны налоговой РФ при продаже недвижимости в ОАЭ

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский поделился с NEWS.ru мнением о нововведениях, связанных с продажей недвижимости в Дубае. Он отметил, что после ужесточения правил российские налоговые органы смогут контролировать операции граждан РФ, приобретающих жилье в ОАЭ.

Хаминский пояснил, что раньше многие сделки с недвижимостью осуществлялись через посредников, что позволяло избежать открытия банковских счетов в ОАЭ и уведомления российских властей об их наличии. Однако теперь гражданам России необходимо будет открыть личный счет в местном банке, получить эмиратский ID и проводить все сделки через этот счет. Поскольку обмен информацией между налоговыми и валютными органами России и ОАЭ налажен, любые такие сделки могут привлечь внимание российских налоговых органов.

Юрист подчеркнул, что поступление средств на эмиратский счет за проданную недвижимость может вызвать вопросы у российской налоговой службы. Налоговиков может интересовать источник средств для первоначальной покупки недвижимости, а также соблюдение требований о уведомлении об открытых счетах.

Хаминский также предупредил, что не стоит рассчитывать на истечение сроков давности по налоговым правонарушениям. В таком случае налоговая служба может передать материалы в следственные органы, которые не ограничены сроками давности.