Юрист Хаминский сообщил, что виновным в крушении поездов в РФ грозит пожизненное

Юрист Хамринский предупредил о возможных последствиях для виновных в обрушении железнодорожной инфраструктуры в России, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, причастным к преступлению может грозить пожизненное заключение. Он назвал ЧП на мостах чудовищными событиями, которым нет оправданий.

«Организаторы, исполнители и пособники действий, приведших к смерти людей, должны готовиться к пожизненному лишению свободы. Санкция части 3 статьи 205 УК РФ не оставляет им шансов на снисхождение», — заявил специалист.

Он также отметил, что предотвратить повторение подобных трагедий возможно только через комплекс жестких мер. Железнодорожные мосты и стратегические перегоны требуют круглосуточной физической охраны с использованием систем видеонаблюдения и оперативного реагирования, добавил юрист.