Юрист Хаминский сообщил, что контроль за работой сотрудников на удаленке считается законным правом работодателя

Контроль за работой сотрудников, находящихся как в офисе, так и на удаленке, является законным правом работодателя. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT .

По словам специалиста, видеонаблюдение на рабочем месте допустимо, но с определенными ограничениями. Камеры разрешено устанавливать только в зонах трудовой деятельности для обеспечения безопасности, поддержания дисциплины или защиты имущества. Запрещается размещать их в местах отдыха: комнатах отдыха, раздевалках и туалетах. Работник должен быть заранее проинформирован о наблюдении и дать письменное согласие на обработку своих биометрических персональных данных.

Хаминский отметил, что записи с камер могут служить доказательством в случае трудовых споров, например, при увольнении за прогул.

Говоря о контроле через программное обеспечение, эксперт подчеркнул, что его возможность зависит от того, кому принадлежит оборудование. «Законность установки программ, делающих скриншоты или отслеживающих клики, напрямую зависит от того, чей компьютер использует сотрудник. Если сотрудник использует технику работодателя, последний вправе контролировать ее использование в рабочее время, в том числе с помощью специального ПО», — пояснил Хаминский.