Юрист Хаминский сообщил, что абоненты могут требовать перерасчет за медленный интернет

Юрист Александр Хаминский рассказал, что абонент вправе потребовать от провайдера устранить неполадки и пересчитать плату, если скорость домашнего интернета регулярно ниже указанной в договоре. В отдельных случаях можно вернуть уплаченные деньги, передает RT .

Закон не устанавливает точный допустимый процент снижения скорости. Однако постоянное и существенное отклонение от параметров, которые гарантирует оператор, может означать ненадлежащее оказание услуги, пояснил Хаминский.

Разовое кратковременное замедление соединения не всегда дает право на перерасчет или отказ от услуг. Юрист посоветовал провести несколько замеров в разные дни и время суток, сохранить скриншоты с датой и временем.

Проверять скорость желательно при подключении по кабелю. Перед тестом следует отключить устройства и приложения, которые используют интернет.

Причиной неполадок могут быть сбои в сети оператора или плохое техобслуживание. Провайдер не отвечает за проблемы, вызванные действиями абонента либо форс-мажором.

Письменную претензию нужно направить оператору вместе с договором и результатами измерений. При отказе абонент может обратиться в Роспотребнадзор или суд.