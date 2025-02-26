Юрист Хаминский счел избыточной меру с усилением наказания за мелкие конфликты

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное на почве ненависти или вражды. В беседе с Общественной Службой Новостей инициативу прокомментировал юрист Александр Хаминский.

Специалист высказал сомнение в целесообразности данного предложения, назвав меру избыточной.

«Обычно ст. 167 УК РФ применяется тогда, когда бытовая ссора выходит за пределы дозволенного. <…> Вот как это происходит: поссорились, допустим, два человека, один со злости хватает телефон оппонента и швыряет его в стену», — пояснил эксперт.

По его словам, профессиональные адвокаты смогут квалифицировать такие происшествия как уголовные преступления и при действующих нормах законодательства. Важно учитывать значительность ущерба, нижняя граница которого составляет всего пять тысяч рублей, добавил юрист.