Юрист Хаминский рекомендовал оформлять акт приема-передачи жилья в день выдачи ключей от съемной квартиры

Сдача квартиры в аренду сопряжена с определенными рисками, и важно знать, как их избежать. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

Для собственника главными проблемами являются сохранность квартиры и регулярная оплата аренды. Чтобы предотвратить возможные трудности в будущем, нужно составить договор найма с подробным описанием квартиры и имущества, четкими условиями оплаты, обязанностями сторон, сроками, порядком расторжения и передачи залога.

«Необходимо четко прописать порядок оплаты аренды, возможность и сроки изменения стоимости арендной платы, на ком лежит обязанность по оплате коммунальных платежей и т. д.», — отметил специалист.

В договоре следует указать, кто будет проживать совместно с нанимателем, запретить или разрешить содержание домашних животных, а также прописать порядок проведения текущего ремонта.

«Имеет смысл прописать право арендодателя расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если жилец задерживает оплату более двух раз или портит имущество», — добавил Хаминский.

Юрист также рекомендовал оформить акт приема-передачи жилого помещения в день выдачи ключей. С момента его подписания жилец несет ответственность за сохранность квартиры и обязанности по оплате аренды. Договор имеет смысл заключать на 11 месяцев, чтобы не регистрировать его в Росреестре.