Юрист Хаминский разъяснил правила выгула собак в общественных местах

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT сообщил, что выгуливать собаку без поводка разрешается только в определенных зонах, таких как специально оборудованные площадки для выгула или места, где это разрешено местными правилами.

Специалист подчеркнул, что в общественных местах, включая улицы, дворы, парки, подъезды, детские и спортивные площадки, собака должна быть на поводке. Для потенциально опасных пород дополнительно требуется намордник.

Хаминский отметил, что размер штрафов за нарушение правил выгула устанавливается региональными законами. В среднем за выгул собаки без поводка в неположенном месте предусмотрен штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей. В Москве, например, штраф может достигать трех тысяч рублей.

По словам юриста, требования к наморднику различаются для маленьких и крупных собак, но требование поводка распространяется на всех собак независимо от размера.

«Фиксация соответствующих нарушений осуществляется сотрудниками полиции, административных комиссий или органов муниципального контроля. Основанием для привлечения к ответственности могут быть как заявления граждан, так и видеозаписи с камер», — заключил Хаминский.