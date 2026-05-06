Юрист Хаминский разъяснил правила налогообложения свадебных подарков

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил RT правила налогообложения свадебных подарков.

Он подчеркнул, что обычно дарение денег и других подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления. Однако есть исключения.

«Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками», — сообщил юрист.

По его словам, близкими родственниками считаются супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Подарки от них НДФЛ не облагаются.

Кроме того, Александр Хаминский отметил, что если работодатель дарит сотруднику подарки на свадьбу на сумму более 4 тысяч рублей, то с превышения этого лимита работодатель должен удержать налог.