Юрист Хаминский рассказала, что с апреля 2026 года вступят в силу новые правила для сервисов рассрочки

С 1 апреля 2026 года в России начнет действовать федеральный закон, регулирующий работу сервисов рассрочки и направленный на защиту прав потребителей. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT .

По словам эксперта, новый закон призван предотвратить закредитованность населения и повысить информированность покупателей о реальных условиях рассрочки, включая санкции за просрочку. До принятия закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита, и их услуги не подпадали под существующее регулирование.

Согласно нововведениям, Банк России будет вести реестр операторов сервисов рассрочки. Только после внесения в этот реестр компания-оператор получит право предоставлять рассрочку покупателям.

Юрист отметил, что вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса. Также закон поэтапно ограничивает максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — четыре месяца, добавил Хаминский.