Юрист Хаминский рассказал о замене водительских прав в 2025 году

Автомобилистам, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025-м. Об этом рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Эксперт напомнил, что в 2022 году правительство издало постановление о продлении на три года российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых заканчивался в 2022–2023 годах.

«В 2023 году период продлили, добавив водителей, чьи удостоверения истекали в 2024 и 2025 годах», — сказал специалист.

Так, в 2025-м нужно обновить права тем водителям, у кого срок их действия истек в 2022-м. Чтобы узнать, когда подавать документы, надо отсчитать три года от предыдущей даты окончания срока действия прав.

Например, при окончании срока 1 июня 2022 года подать документы нужно до 1 июня 2025 года. Если срок истек 1 июня 2023 года, то подать заявление на замену водительского удостоверения следует до 1 июня 2026 года. Двойного продления законом не предусмотрено, подчеркнул Хаминский.