Юрист Хаминский рассказал о наказании за содержание диких зверей в домашних условиях

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил RT , какое наказание грозит за содержание диких зверей в домашних условиях.

По словам юриста, пользователи социальных сетей восхищаются видео с дикими животными, которые живут вместе с людьми. Но «очеловечивание» зверей может привести к опасным ситуациям. Большинство диких животных — хищники, которые могут напасть на человека. Под угрозой находятся как владельцы животных, так и их соседи, особенно дети.

Хаминский добавил, что содержание диких зверей нарушает санитарные требования и приводит к заболеваниям у людей. По этим причинам закон запрещает держать лесных жителей в квартирах и домах. В случае обнаружения нарушения животных конфискуют по решению суда.

Владельцам запрещенных зверей грозит не только конфискация, но и административная ответственность. Граждане могут получить штраф до 15 тысяч рублей согласно статье 8.52 КоАП РФ. Если животное занесено в Красную книгу, наступает уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ. Штраф может составить до одного миллиона рублей, также возможно лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый перечень животных, которых запрещено содержать. Всего в списке 121 разновидность.