Юрист Хаминский рассказал, что выплату пенсии могут остановить при отсутствии данных о новом счете

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, что пенсионные выплаты могут быть приостановлены в случае, если гражданин не получал пенсию в течение шести месяцев подряд.

«Такая ситуация может случиться, если счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал», — пояснил эксперт.

Также выплата может быть приостановлена, если в СФР поступили документы о выезде пенсионера на постоянное жительство в иностранное государство, которое по международному договору обязано обеспечивать пенсионеров, проживающих на его территории.

Хаминский отметил, что выплата пенсии по потере кормильца тоже может быть приостановлена. Например, если получатель этой пенсии в возрасте от 18 до 23 лет окончил обучение в школе и не предоставил документы, подтверждающие обучение на очном отделении.

Если в течение шести месяцев основания не будут устранены, выплата пенсии будет полностью прекращена, заключил юрист.