Юрист Хаминский рассказал, что судебные приставы могут наложить арест на ценные бумаги и имущество должника

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT о способах обеспечения исполнительного производства. По его словам, у судебных приставов-исполнителей есть широкий спектр полномочий.

Так, на стадии розыска имущества должника они могут наложить арест на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, включая недвижимость и транспорт. Блокировка банковских счетов и электронных кошельков происходит автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Хаминский подчеркнул, что судебные приставы могут списать деньги со счета без дополнительного уведомления должника, если на нем обнаружена необходимая сумма. Однако о возбуждении исполнительного производства и применении других мер гражданина должны уведомить письменно.

Помимо финансовых ограничений, приставы могут обратить взыскание на периодические выплаты должнику, например, на часть зарплаты. Также они могут ограничить право управления транспортным средством и даже изъять определенное имущество для последующей реализации с торгов.