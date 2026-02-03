Юрист Хаминский рассказал, что при температуре ниже +17 градусов в офисе должны отпускать домой

В холодное время года многие сталкиваются с проблемой замерзания на рабочем месте. Как действовать в таком случае, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с сайтом KP.RU .

При работе в помещении оптимальной считается температура +22…+24 градуса. Если температура опускается ниже +21 градуса, работодатель обязан сокращать рабочий день. При температуре ниже +17 градусов сотрудников должны отпустить домой.

Работник имеет право требовать сокращения рабочего дня или отпуска домой в зависимости от температуры. Однако просто уйти нельзя — это нужно зафиксировать официально. Необходимо подать служебную записку с просьбой принять меры по нормализации условий труда или сократить рабочий день согласно законодательству.