Юрист Хаминский рассказал, что при отказе от наследства долги умершего погашать не придется

При вступлении в наследство наследники — жена, дети, родители — принимают на себя долги умершего, но их ответственность ограничена стоимостью полученного наследства. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

Если наследник, например супруга, примет наследство, то долг перейдет к ней, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. При отсутствии имущества или отказе от наследства долги платить не придется, отметил эксперт.

Если сумма долгов превышает стоимость имущества, наследники могут отказаться от наследства у нотариуса в течение шести месяцев. В этом случае долги по займу им не перейдут.