Юрист Хаминский рассказал, что искаженные факты в резюме легко выявить еще на этапе собеседований

Сегодня работодатели все чаще замечают, что кандидаты подают резюме с неверной информацией. Обычно в резюме искажаются данные о возрасте, стаже и квалификации. Об этом сайту RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Зачастую работники рассчитывают, что, приукрашивая свои резюме, они получат больше шансов найти хорошую работу, а потенциальный работодатель не заметит недостоверные сведения», — отметил специалист.

Эксперт также подчеркнул, что большинство недостоверных фактов легко выявить еще на этапе собеседований и проверки документов.

Хаминский добавил, что фактические навыки работника иногда можно определить только в процессе работы. Если выяснится, что квалификация сотрудника не соответствует заявленной, работодатель вправе расторгнуть договор после проведения аттестации. При обнаружении подделки документов об образовании работнику может грозить административная или уголовная ответственность.