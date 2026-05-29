Юрист Хаминский призвал не оставлять чеки на кассе после оплаты

Юрист Александр Хаминский предупредил RT о рисках, связанных с оставленными на кассе чеками.

По его словам, на чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности.

«Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», — отметил эксперт.

Он объяснил, что злоумышленники могут использовать эту информацию для убедительных звонков якобы от имени банка или магазина. Кроме того, такие чеки могут применяться для возврата украденного или подмененного товара, получения денежных компенсаций или подарочных сертификатов.