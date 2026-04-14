Юрист Хаминский предупредил об ответственности за размещение ряда изображений в качестве аватара
Пользователи социальных сетей имеют право выбирать аватары по своему усмотрению, но существуют и определенные ограничения, сообщил RT юрист Александр Хаминский.
По его словам, размещение на аватаре фотографии или изображения другого человека, особенно известного, может стать причиной гражданско-правового иска с требованием удалить изображение и заплатить компенсацию, если аккаунт использовался для бизнеса.
Юрист также подчеркнул, что размещение некоторых изображений может повлечь уголовную ответственность. Запрещено публиковать в интернете картинки с экстремистской и нацистской символикой, а также те, что нарушают частную жизнь и авторские права.