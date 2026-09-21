Юрист Хаминский предупредил о штрафе за голубятню на балконе

Владелец или наниматель квартиры отвечает за санитарное состояние балкона, даже если жилье долго пустует. При стихийной голубятне, которая мешает соседям, нарушителю может грозить штраф до 1 тыс. рублей, сообщает RT .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что собственник обязан содержать жилье в надлежащем состоянии и не нарушать права соседей.

«Пустующая годами квартира либо просто безразличное отношение к тому, что происходит на балконе, не освобождает собственника или нанимателя от обязанности следить за ее состоянием», — сказал он.

Поводом для претензий могут стать помет, перья, неприятный запах и возможные паразиты. Управляющая компания, жилищная инспекция или соседи вправе потребовать устранить загрязнение.

Если владелец откажется, суд может обязать его провести уборку и санитарную обработку. При нарушении санитарно-эпидемиологических требований предусмотрен административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Доказанный материальный ущерб соседям также можно взыскать через суд.