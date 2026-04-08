Юрист Хаминский предупредил о штрафах за незаконную вырубку деревьев в России

В России за незаконную вырубку деревьев предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Об этом «Известиям» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Незаконной рубкой считается любое спиливание или срезание деревьев, кустарников и лиан без соответствующего разрешения либо с нарушением его условий. Размер наказания зависит от причиненного ущерба и обстоятельств правонарушения.

Юрист отметил, что если ущерб от самовольной вырубки будет признан незначительным, правонарушителя ждет административное наказание. Гражданам грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

При использовании техники или совершении вырубки в лесопарковых зеленых поясах санкции ужесточаются. Штраф для граждан может достигать пять тысяч рублей с конфискацией древесины, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Если ущерб будет признан значительным, правонарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. В таком случае штраф может составить до трех миллионов рублей, а также возможно наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет.

Размер ущерба рассчитывается по специальной методике, установленной правительством. Крупным считается ущерб от 50 тысяч рублей, особо крупным — от 150 тысяч рублей.