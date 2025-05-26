Юрист Хаминский предупредил о росте контрафакта после запрета противозачаточных

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области, предупредил о возможных негативных последствиях инициативы по запрету свободной продажи оральных контрацептивов. Об этом сообщил News.ru .

По словам юриста, такие меры могут спровоцировать рост нелегального рынка контрацептивов. Кроме того, они противоречат Конституции России.

«Ограничение доступа законных препаратов создаст спрос на контрафактную продукцию, которая может нанести серьезный вред здоровью. Подпольный рынок гарантированно заполнится подделками, а контролировать их безопасность будет невозможно», — заявил эксперт.

Хаминский считает, что копирование зарубежных практик, где даже простые лекарства отпускаются по рецепту, способно привести к увеличению расходов граждан и коммерциализации медицины. Вместо ужесточения правил он предложил сосредоточиться на просвещении женщин о рисках гормональных препаратов.