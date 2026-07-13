Юрист Хаминский предупредил о рисках необоснованного налогового туризма

Налоговый юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru , что неправомерное использование налоговых льгот может привести к дополнительным начислениям. В ближайшем будущем Федеральная налоговая служба планирует ужесточить надзор в этой области.

Предприниматели начали массово применять льготы, регистрируя свои компании в регионах с выгодными налоговыми условиями, хотя фактически вели бизнес в других местах. Такая практика привлекла внимание Министерства финансов и налоговых органов.

Хаминский отметил, что борьба с «налоговым туризмом» стала устойчивой тенденцией. Теперь налоговые службы не только реагируют на новые случаи регистрации в льготных зонах, но и пересматривают ситуации, которые происходили много лет назад.

В долгосрочной перспективе борьба с «налоговым туризмом» станет частью общей тенденции к оценке экономического содержания операций, а не только их юридической формы. Льготные режимы сохранятся, но воспользоваться ими смогут лишь компании, способные подтвердить реальное присутствие в соответствующем регионе.

Современные аналитические инструменты позволяют ФНС сопоставлять большие массивы данных и выявлять расхождения значительно быстрее, чем несколько лет назад.