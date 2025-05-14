Юрист Хаминский предупредил о подорожании обедов в столовых

Цены на обеды в столовых могут вырасти из-за дополнительной налоговой нагрузки. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru .

Как отметил эксперт, изменения в законодательстве по НДС затронут организации общественного питания. Особенно высокие риски существуют для столовых, которые интегрированы в корпоративные или образовательные учреждения.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу освободить от уплаты НДС предприятия общепита с годовым оборотом до 3 миллиардов рублей. Для компаний с более высоким оборотом предлагается установить пониженную ставку НДС в размере 3%. По мнению эксперта, Госдума вскоре одобрит эти изменения, сообщил сайт Ura.ru.

Предприятия с небольшим оборотом смогут сохранить текущие цены. Однако крупные компании, вероятно, переложат дополнительную налоговую нагрузку на потребителей. Это может привести к удорожанию обедов для детей, так как бизнес вынужден будет закладывать в цену возросший налог, заключил Хаминский.