Юрист Хаминский предупредил, что вредные привычки повышают стоимость страхования жизни

Курение может увеличить стоимость полиса страхования жизни и здоровья, если методика страховщика предусматривает повышенный риск для курильщиков. Клиенту важно сообщать компании достоверные сведения о здоровье и образе жизни, сообщает RT .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что цена полиса зависит от страховой суммы, перечня рисков, срока договора и вероятности страхового случая. Страховщик также может учитывать возраст, профессию, здоровье и образ жизни клиента.

Юрист отметил, что при добровольном страховании тарифы должны быть экономически обоснованы и рассчитаны по утвержденной компанией методике. Если статистика показывает более высокий риск заболеваний или смерти у курящих, страховщик вправе применить повышающий коэффициент.

В результате курильщику могут предложить более высокую страховую премию, чем некурящему человеку того же возраста. На цену также влияют опасные виды спорта, рискованная работа, алкоголь и хронические заболевания. Сокрытие значимой информации может стать причиной спора о выплате.